Прокуратура Донетчины сообщила о подозрении двум мариупольским криминальным авторитетам

Прокуратура Донецкой области сообщила о подозрении двух мариупольских «авторитетов» в распространении преступного влияния. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.



Досудебное расследование установило, что в период с 2010 по 2021 годы 55-летний местный «авторитет» решал конфликтные ситуации между ранее судимыми мариупольцами, а также осуществлял преступное влияние на их незаконную деятельность. В частности, злоумышленник руководил процессом сбора имущества и денежных средств с граждан и местных предпринимателей для систематического наполнения «общака».



Второй 29-летний «авторитет», находясь в СИЗО, выполнял обязанности «смотрящего». Он распространял преступное влияние на заключенных.



Правоохранители сообщили, что в июле этого года подозреваемые встретились с местным жителем, якобы для переговоров. Однако, вместо разговоров, правонарушители вывезли мужчину в автомобиле на окраину города, избили и оставили без сознания.



Досудебное расследование продолжается. Оба «авторитета» находятся в СИЗО.