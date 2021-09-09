В Славянске подписали бюджет на 2021 год

Глава Славянской военно-гражданской администрации Вадим Лях подписал бюджет города на 2021 год. Бюджет городской совет не могл принять с конца 2020 года.



Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.



«В течение нескольких дней документ будет откорректирован, и двумя траншами, в конце сентября и в октябре, мы сможем направить 5 млн грн на погашение задолженности по зарплате медперсонала городской клинической больницы», — написал Лях.



Кроме того, принятие бюджета позволит разблокировать некоторые замороженные инфраструктурные проекты и отдельные выплаты работникам бюджетной сферы.

В результате местных выборов в Славянске осенью 2020 года в городской совет прошли «ОПЗЖ», «Оппозиционный блок», «Слуга народа», «Партия мира и развития», «Наш край» и «Европейская солидарность».



Во втором туре выборов городского головы, который состоялся 22 ноября победил выдвиженец от партии «Оппозиционный блок» Вадим Лях. Его оппонентом был выдвиженец от политической партии «ОПЗЖ» Павел Придворов.



После этого в горсовете начался политический кризис: ОПЗЖ срывала и саботировала заседание, а значит — принятие жизненно важных для города решений.



В апреле Славянск был единственных городом в Украине, где не приняли местный бюджет. Тогда городской голова Вадим Лях обратился к главе Донецкой ВГА Павлу Кириленко с просьбой ввести военно-гражданускую администрацию в Славянске. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании ВГА в Славянске.



В начале июля стало известно, что Вадим Лях мобилизован на военную службу — это нужно было для согласования на должность главы ВГА. Вместе с тем против назначения Ляха главой ВГА протестовали ветераны АТО и активисты.



Распоряжение о назначении Вадима Ляха председателем Славянской ВГА глава областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко подписал 4 августа.