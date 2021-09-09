Полиция будет проверять соблюдение масочного режима

Полицейские будут контролировать соблюдение масочного режима и других противоэпидемических мер. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.



«Я уверен, что они будут это делать. Сейчас такие нормы прописаны в каждой зоне (эпидемической опасности — ред.). Мы уже несколько раз общались с Национальной полицией», — сказал Кузин.



По его словам, начинать будут с показательных рейдов.



«Мы будем вводить механизм таких рейдов на критические объекты [инфраструктуры], и делать это также на уровне областей для того, чтобы работать вместе с Национальной полицией и помогать им фиксировать случаи нарушений масочного режима».



Кузин добавил, что с Национальной полицией сейчас «прорабатываются более жесткие меры по отношению к контролю использования средств индивидуальной защиты».

За среду, 8 сентября, в Украине выявили 3 663 новых случая заражения коронавирусом, что на 891 случай больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 1 546 пациентов, а 61 человек умер.



Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) в скором времени рассмотрит вопрос об установлении «желтого» уровня эпидемиологической опасности на территории всей Украины.