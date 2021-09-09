На Луганщине выявили 150 заболевших COVID-19, вспышка в Северодонецке

В Луганской области за прошлые сутки лабораторно подтвердили 150 новых случаев коронавируса, из них 67 — в Северодонецке. Умерли двое больных, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



Также заболели жители Лисичанска — 29, Рубежного — 11, Новоайдара и Старобельска — по шесть, Кременной, Попасной, Сватово и Троицка — по пять, Станицы Луганской — четыре, Белокуракино и Марковки — по два, Беловодска и Мелового — по одному.



Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 74-летний мужчина из Новоайдара и 82-летний мужчина из Попасной.



За все время пандемии диагноз COVID-19 подтвержден у 29 262 жителей Луганщины. Из них выздоровели — 26 896, умерли — 1019 человек.