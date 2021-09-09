В Минздраве рассказали, как и когда нужно обновлять COVID-сертификаты

Сейчас в Украине и внутренние, и международные COVID-сертификаты о вакцинации против коронавируса выдаются на полгода. Однако новые сертификаты будут действовать дольше. Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в онлайн-интервью медицинскому эксперту ЮНИСЕФ Екатерине Булавиновой.



По его словам, люди, получившие первые COVID-сертификаты, должны будут их создать в приложении «Дія» заново.



«Внутренний сертификат пока выдается на полгода. Когда будет истекать срок действия такого сертификата, нужно будет в приложении ["Дія"] отказаться от того, который был у вас загружен, и сгенерировать новый. Через полгода будет выдан еще один сертификат, который будет также сроком действия на полгода», — пояснил Кузин.



Он добавил, что для тех людей, которые будут генерировать сертификаты условно с конца сентября, будет выдаваться уже один сертификат, который будет действовать 1 год.