«ДНР» не проводила тесты на ковид, но сообщила о 136 заболевших пневмонией за сутки

В отдельных районах Донецкой области 8 сентября на проводили исследования на коронавирус.



Этот день был объявлен группировкой «ДНР» выходным по случаю Дня освобождения Донбасса от немецких войск в 1943 году.



По состоянию на 9 сентября «минздрав ДНР» подтвердил 58 974 случая заболевания COVID-19 с начала пандемии. Из них 47 123 человека выздоровели, летальных случаев — 4 354.



При этом за прошлые сутки выявлено 136 случаев пневмоний, что на 78 случаев меньше, чем днем ранее. Госпитализировано 77 человек. Всего на лечении находятся 2 803 пациента с пневмониями, из них 918 — на кислородной поддержке (+51 за сутки).

У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.