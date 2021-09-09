Боевики ранили военного на Донбассе

С начала текущих суток, 9 сентября, боевики 9 раз нарушили условия режима прекращения огня на Донбассе. Один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом сообщили в штабе ООС.



Обстрелы произошли вблизи Гранитного, Красногоровки, Торецкого и Нью-Йорка,



Боевики стреляли из крупнокалиберных пулеметов, минометов 120 и 82-го калибров, гранатометов, артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.



«В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — тяжелое», — говорится в сообщении.



На обстрелы военные открывали огонь.