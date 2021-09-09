Жители востока и юга Украины не доверяют журналистам

Жители юга и востока Украины отмечают тотальное недоверие к журналистам, хотя испытывают потребность в информации. Об этом в Херсоне во время презентации исследования «Стойкая Украины — хрупкая мозаика? Общество, медиа, безопасность и перспективы», проведенного Международным центром обороны и безопасности (ICDS), рассказала аналитик Ксения Илюк, передает «Укринформ».



«Если мы говорим об информационной безопасности, апеллируя к журналистам, то, к сожалению, респонденты отмечают тотальное недоверие к журналистам», — отметила аналитик.



Илюк подчеркнула, что это серьезная угроза, которую могут использовать против Украины.



Как отмечается в материалах исследования, участники фокус-групп отмечают, что журналисты не придерживаются кодекса журналистской этики, в частности, освещают события однобоко, навязывают свои субъективные мысли. Среди местных СМИ и на популярных сайтах действует правило: скорость подачи информации важнее, чем ее проверка на достоверность. Поэтому их контент, в основном, представляет собой копирование с других сайтов или социальных сетей. В региональных СМИ южных и восточных областей Украины почти отсутствуют журналистские расследования, поскольку издание не могут себе позволить уделять много времени придирчивой разработке темы. Также местной журналистике присуща большое количество заказных материалов, которые продвигают определенные бизнес-интересы, которые осуществляют политическое давление и влияние, отмечали участники фокус-групп.



В исследовании приняло участие 30 фокус-групп, 200 участников, было проведено 36 глубинных интервью с экспертами.