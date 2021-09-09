Боевики обстреляли офицеров СБУ, которые собирали доказательства их причастности к вчерашнему обстрелу

Оперативно-следственная группа СБУ попала под обстрел боевиков «ЛНР» во время работы в прифронтовой Трехизбенке на Луганщине. Там офицеры собирали сведения об обстреле жилого района поселка со стороны НВФ 8 сентября. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



По оперативной информации, боевики стреляли из запрещенных Минскими соглашениями крупнокалиберных минометов. Пострадавших нет.



СБУ продолжает собирать доказательства в уголовном производстве по факту обстрела украинских позиций 8 сентября. Боевики обстреляли район тубдиспансера в Трехизбенке Счастьенский района. В результате обстрела шесть украинских военнослужащих получили ранения.



Артиллерия калибра 122 мм попала в гражданские объекты и повредила жилые многоэтажные и частные дома жителей Трехизбенки.



Уголовное производство ведется по ч. 2 ст. 258 УК (террористический акт, которые причинил тяжкие последствия).