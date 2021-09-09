В Мариуполе два класса отправились на карантин. У учеников нашли ковид

В Мариуполе Донецкой области два класса в общеобразовательных школах уйдут на 14-ти дневный карантин после того, как у учащихся обнаружили коронавирус. Об этом сообщает 0629 со ссылкой на главного специалиста департамента образования Татьяну Крутолевич.



Она рассказала, что в одном классе ОШ № 47 и одном классе школе-гимназии № 1 ученики заболели коронавирусной инфекцией.



«Данные по заболеваемости COVID-19 в учебных учреждениях города обновляются ежедневно. В ОШ № 47 класс был отправлен на карантин 7 сентября, а в гимназии № 1 — с 6 сентября», — сообщила Крутолевич.



Ранее на карантин ушли один класс в школе в Добропольской территориальной громаде и один в Николаевской громаде.