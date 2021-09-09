По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 9 сентября

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям территории Донетчины за сутки выявили 167 заболевших COVID-19. Пять ранее заболевших умерли от осложнений. За все время исследований зафиксировано 94 646 случаев ковида: 90 591 человек выздоровели, а 2505 — умерли.



На подконтрольной территории Луганской области подтвердили 150 новых случаев коронавируса. Умерли двое больных. Всего COVID-19 подтвержден у 29 262 человек: выздоровели — 26 896, умерли — 1019.



В отдельных районах Луганской области зафиксировано 133 новых случая COVID-19, 14 больных скончались. За все время пандемии в группировке «ЛНР» признают 10 023 случая коронавируса: 7 783 пациента выписаны, 992 — умерли.



Политика



Советники лидеров Нормандского формата провели 8 сентября видеоконференцию. Как сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, они согласовывали дату будущих переговоров министров стран-участниц Нормандского формата. Он также выразил надежду, что глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердит свое участие. Сам Лавров пока не видит смысла во встрече.



Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников считает, что количество выданных российских паспортов на Донбассе не имеет значения, если РФ решится использовать их как повод для вторжения в Украину.



Общество



Группировка «ЛНР» задержала должностных лиц шахты «Красный партизан», где накануне произошла авария, в результате которой погибли 9 горняков, еще 19 пострадали.



Жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые выезжают на подконтрольную Украине территорию через Россию, продолжают штрафовать на границе, несмотря на принятый закон об отмене таких штрафов, сообщили в Верховной Раде. В июне парламентарии приняли законопроект № 5478 об отмене штрафов для жителей ОРДЛО за выезд через РФ.



СБУ зафиксировала массовую незаконную выдачу паспортов РФ в неподконтрольных Украине районах Донбасса накануне выборов в российскую Госдуму.



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