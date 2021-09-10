«ЛНР» сообщила о 118 заболевших коронавирусом за сутки и 8 смертях

За прошедшие сутки, 9 сентября, в отдельных районах Луганской области зафиксировано 118 новых случаев COVID-19. При этом выздоровели 82 человека, а 8 больных коронавирусом умерли.



Об сообщает «минздрав» группировки «ЛНР».



За все время пандемии там признают 10 141 случай коронавируса. Из них 7 865 пациентов выписаны после выздоровления, 1000 — умерли.



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

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