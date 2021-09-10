«ДНР»: Более 400 новых случаев коронавируса, 12 человек умерли

В отдельных районах Донецкой области медики диагностировали коронавирус еще у 418 человек. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



Кроме этого, зафиксировано 12 летальных случаев вследствие COVID-19.



По состоянию на 10:00 «ДНР» подтверждает 59 392 случая заболевания COVID-19. Из них 47 466 человек выздоровели, летальных случаев — 4366.



Официальной информации об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

За четверг, 9 сентября, в Украине выявили 3 615 новых случаев заражения коронавирусом, что на 48 случаев меньше, чем днем ранее.