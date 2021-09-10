Шмыгаль сказал, что Таран — на своем месте. СМИ писали, что его могут уволить

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что министр обороны Андрей Таран — абсолютный профессионал, который находится на своем месте. Об этом он сказал в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.



«Что касается министра обороны — он на своем месте. Абсолютно профессиональный человек, профессиональный военный, который пользуется уважением армии и прошел соответствующий путь к этой позиции», — отметил премьер.

Ранее LB со ссылкой на источники сообщило, что в сентябре планируются ротации в Кабинете министров — уволят глав Министерства обороны, Минсоцполитики и Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности. Собеседник из фракции «Слуга народа», имя которого не называется, сказал изданию, что «Таран рассорился со всеми. И он очень "советский"».