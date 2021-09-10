На Донетчине с начала года одобрили почти 200 заявлений на компенсацию за разрушенное жилье

В Донецкой области в 2021 году принято 196 положительных решений по выделению компенсации за разрушенное в ходе боевых действий жилье. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



Заместитель председателя ДонОГА Вадим Филашкин во время очередного заседания комиссии по предоставлению компенсации сообщил, что 9 сентября средства поступили на счета 25 жителей области.



«Департамент социальной защиты населения облгосадминистрации перечисляет очередным 25 пострадавшим лицам на банковские счета 5 млн гривен денежной компенсации, которые вчера поступили из Минреинтеграции. Всего в течение 2021 года комиссией принято 196 положительных решений о предоставлении денежной компенсации на общую сумму 47,3 млн гривен», — сказал Филашкин.



Кроме того, на заседании было согласовано 47 новых заявлений от жителей Славянска, Марьинки, Красногоровки, Широкино и других населенных пунктов вблизи линии разграничения.

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