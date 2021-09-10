В Славянске подорожает проезд в городском транспорте

В Славянске планируют повысить стоимость проезда в городском транспорте. Об этом сегодня шла речь на пресс-конференции в городской военно-гражданской администрации с участием представителей перевозчиков.



Они обратились к городской власти с просьбой о повышении тарифов, мотивируя это подорожанием топлива, запчастей, электроэнергии, повышением зарплаты и проч.



Как отметили в ВГА, последний раз цены на проезд в городском транспорте пересматривались в начале 2019 года. Сейчас в Славянске проезд стоит 6 грн в автобусах и 4 грн в троллейбусах.



Новые цены на проезд пока не озвучиваются, в ВГА сообщили, что по этой теме состоятся общественные слушания, а пока тарифы останутся без изменений.



В данное время перевозчики для экономии средств и из-за ремонта моста через Казенный Торец отменили отдельные рейсы. К привычному графику они вернутся только после поднятия стоимости проезда.



«Некоторые из маршрутов будут восстановлены после того, как начнется движение транспорта через отремонтированный мост — независимо от цены за проезд. На мосту уже укладывают асфальтовое покрытие», — пояснил глава Славянской ВГА Вадим Лях.

Читайте также: В Мариуполе с 1 августа подорожает проезд в городском транспорте