Волонтеры: Гражданские на Луганщине все больше страдают от обстрелов

Мирные жители в районе Золотого в Луганской области в последние месяцы больше страдают от боевых действий. Об этом «Радио Свобода» рассказали работники гуманитарных миссий в этом регионе.



По словам сотрудника гуманитарной миссии «Пролиска» Игоря Колосовского, больше всего страдают Новотошковка, Золотое-4, Хутор Вольный, Орехово и Екатериновка, где обстрелы снова слышно почти каждый день.



«Почти каждый день здесь происходят обстрелы из тяжелого вооружения. Были и случаи ранения местных жителей. На самом деле, в последнее время ситуация сильно обострилась, и многие обращают на это внимание. Наша сотрудница живет в Катериновке, там обстрелы слышно практически ежедневно последние 2-3 месяца», — рассказал он.



Психолог Центра реабилитации детей с инвалидностью в Горном Ирина Романенко считает, что кризисных проблем из-за обстрелов стало больше.



«Большое количество детей и взрослых обращаются со страхами и паническими атаками, причем раньше много лет у меня не было детей с ПА — только взрослые — а за последний год были. Я и мой 9-летний ребенок постоянно слышим обстрелы. Конечно, больше всего страдают Новотошковка, Золотое-3 и 4, в Горном и Золотом-1 слышат, но опасность не такая», — отметила она.



Она добавила, что местные ограничены в передвижении.



«Сына я не пускаю в посадки, мы не останавливаемся на обочинах, я не отдыхаю в этих местах, невозможно здесь расслабиться», — рассказала Романенко.



В августе от обстрела боевиков погиб один гражданский и один был ранен, в июле — был ранен один, тогда как в июне пострадавших не было.