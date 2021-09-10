В Минобороны Украины анонсировали масштабные военные учения

В Украине пройдут масштабные военные учения оборонного характера. Об этом сообщил на брифинге главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный, передает пресс-служба Минобороны.



«Стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия — 2021" — это учения оборонного характера, направленные на защиту Украины, повышение ее оборонного потенциала и совместимости с вооруженными силами государств-партнеров», — отметил Залужный.



Как сообщается, учения будут проходить в период с 22 по 30 сентября 2021 года на всех основных военных полигонах, а также в акватории Черного и Азовского морей.



В Минобороны отметили, что Украина заблаговременно официально сообщила странам-участницам ОБСЕ о предстоящих учениях и участии в них государств-партнеров.