И.о. главы «администрации» Старобешевского района при «ДНР» заочно приговорили к 10 годам тюрьмы с конфискацией

Токмакский районный суд Запорожской области вынес приговор в отношении жителя Старобешево, который возглавляет «администрацию» Старобешевского района при группировке «ДНР», сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



Речь идет о Николае Михайлове, информация о нем размещена на ресурсах «ДНР».



Следствием установлено, что мужчина с февраля 2016 года находится на «должности» и.о. главы «администрации Старобешевского района ДНР» и местного секретаря так называемого общественного движения «Донецкая республика».



«В его полномочия входит управление деятельностью "администрации", а именно: назначение и освобождение от должности работников, обеспечение мер по своевременной уплате налогов, формированию и утверждению местного бюджета, а также проведение мобилизационной работы среди населения для принудительного привлечения граждан в ряды НВФ РФ», — говорится в материалах прокуратуры.



Михайлов заочно признан виновным в участии в террористической организации, ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества (согласно ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).