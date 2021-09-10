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Кучма: Только США могут повлиять на урегулирование конфликта на Донбассе

10 сентября 2021, 16:20

Кучма: Только США могут повлиять на урегулирование конфликта на Донбассе

Единственное государство, которое может повлиять на урегулирование военного конфликта на Донбассе, — это США. Об этом заявил президент Украины (1994-2005 гг.) Леонид Кучма на полях форума Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве, передает «Дом».

«Мы все понимаем, что сегодня ЕС и НАТО слишком далеко. Давайте делать у себя все, что мы можем делать. Давайте серьезно заниматься экономикой. Давайте серьезно посмотрим, в каком состоянии мы в этом находимся», — сказал Кучма.

Он также отметил, что визит президента Владимира Зеленского в США был успешным.

«В той ситуации — кто мог придумать что-то лучше, чем то, что было принято в Белом доме? Там есть много нюансов, в том числе экономических, обещали нам 300 млрд долларов — а нужно иметь четкую программу, которая отработана по каждому направлению», — сказал второй украинский президент.

Кучма считает, что США могут реально повлиять на военный конфликт на Донбассе.

«США — это единственная страна, которая может повлиять на этот процесс. Единственная, подчеркиваю. Мы видим, как ведет себя Европа… Есть ли какая-то серьезная помощь сегодня Украине с точки зрения инвестиций? Нет», — отметил политик.

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