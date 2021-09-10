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ООС: На Донбассе с начала суток зафиксирован один обстрел

10 сентября 2021, 17:40

ООС: На Донбассе с начала суток зафиксирован один обстрел

К вечеру пятницы, 10 сентября, украинские военнослужащие зафиксировали один обстрел своих позиций на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Военные не пострадали.

В районе Попасной незаконные вооруженные формирования вели прицельный огонь по позициям ВСУ из автоматических станковых гранатометов, сказано в сообщении штаба в Facebook.

Кроме того, в Луганской и Донецкой областях зафиксированы пролеты двух беспилотников типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.

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