ООС: На Донбассе с начала суток зафиксирован один обстрел

К вечеру пятницы, 10 сентября, украинские военнослужащие зафиксировали один обстрел своих позиций на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Военные не пострадали.
В районе Попасной незаконные вооруженные формирования вели прицельный огонь по позициям ВСУ из автоматических станковых гранатометов, сказано в сообщении штаба в Facebook.
Кроме того, в Луганской и Донецкой областях зафиксированы пролеты двух беспилотников типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.
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