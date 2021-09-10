Украина предполагает, что один из «вагнеровцев» работал агентом Беларуси

Следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады установила, что один из 33-х предполагаемых наемников ЧВК Вагнера был агентом спецслужб Республики Беларусь. Об этом сообщила руководительница ВСК по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины Марьяна Безуглая.



«Мы получили факт, что Российская Федерация 32 человека выпустила беспрепятственно (и я объясню почему), а Беларусь так же беспрепятственно дала им возможность попасть на свою территорию. Потом уже имеем данные, что 33-й был белорусским агентом. То есть уже в группе был человек, работающий на спецслужбу Беларуси и контролирующий ситуацию», – цитирует Безуглую «Интерфакс-Украина».



Кроме того, по ее словам, данные ВСК свидетельствуют о том, что среди «вагнеровцев» находился также и «дополнительный информатор для Беларуси».



«Россия уже на этапе документирования (2014-2018 годы, – ред.) подключается, а Беларусь – как минимум, на этапе формирования этой группы (предполагаемых наемников ЧВК Вагнера, – ред.) ... Хорошо, что наши спецслужбы сделали выводы, что что-то не так, и соответственно, решили отсрочить рейс в Стамбул... Фактически их задержали под конец», – добавила Безуглая.



При этом она уточнила, что все подозреваемые – граждане РФ, но это не мешало им одновременно иметь гражданство других стран, в частности – граждан Украины, которых в этой группе было восемь. При этом, по данным временной следственной комиссии, участниками боевых действий на востоке Украины являются 28 из 33-х задержанных.

29 июля 2020 года правоохранительные органы Беларуси сообщили о задержании 33 бойцов российской нелегальной ЧВК «Вагнера». 14 августа 32 из 33 задержанных вернули в Россию. Еще один остался в Беларуси, так как имеет гражданство этой страны.



Украинские правоохранители добивались экстрадиции 28 задержанных из Беларуси в Украину. По их данным, наемники, среди которых 9 граждан Украины, принимали участие в боях на Донбассе на стороне группировок «ДНР» и среди «ЛНР». Суд в Киеве заочно арестовал их по делу об участии в террористической организации.



Передачу задержанных России раскритиковал президент Владимир Зеленский.



Российские спецслужбы через СМИ заявили, что россияне стали жертвами операции украинских спецслужб. Позже источники «Цензор.нет» и «Украинской правда» сообщали, что спецоперация готовилась более года, но сорвалась из-за утечки в окружении президента Украины. В Главном управлении разведки, Службе безопасности Украины и в Офисе президента Зеленского назвали эти сообщения ложью. Кроме того, сам факт проведения этой спецоперации украинские власти не подтверждали.



В июне 2021 года Зеленский заявил, что операция по задержанию «вагнеровцев» действительно готовилась, но, по его словам, Украину в нее «максимально затягивали» другие страны.