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Нуланд: США готовы к «нормандским» переговорам и любому другому формату

10 сентября 2021, 21:48

Нуланд: США готовы к «нормандским» переговорам и любому другому формату

США готовы и к участию в «нормандском формате», и в параллельном с ним процессе, заявила заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».   

«Относительно переговорного формата, вы знаете, что в администрации Обамы я и другие принимали участие в формате, параллельном с "нормандским". Германия и Франция были в "нормандском" формате с Украиной и Россией, и потом мы в поддержку целей и стремлений говорили с Москвой и Киевом, чтобы попытаться поддержать, закрыть пробелы и добавить нашу долю креативности. Эти усилия не значительно продвинулись. Что мы сказали Украине, России, европейцам – это то, что мы готовы повторно участвовать в любом виде – то ли в "нормандском" формате или снова в параллельной поддержке, если наша сторона увидит способ, которым мы можем помочь», – сказала Нуланд на конференции YES Brainstorming в Киеве в пятницу.

Она отметила, что, по ее данным, несколько дней назад или в четверг состоялась встреча советников президентов Украины и РФ Андрея Ермака и Дмитрия Козака, также советников президентов Франции и Германии.

«Она (встреча, – ред.) была по крайней мере более позитивной в тоне. Если этот процесс оживет и приобретет какую-то жизнь – мы готовы помочь», – подчеркнула она.

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