Порошенко спорит с комиссией Рады по делу «вагнеровцев»

Временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию дела «вагнеровцев» пришла к выводу, что пятый президент Украины Петр Порошенко не мог санкционировать задержание подозреваемых наемников в 2018 году. Об этом сообщил руководительница ВСК Марьяна Безуглая (фракция «Слуга народа») во время брифинга.



По ее словам, в 2014-2018 годах спецслужбы проводили расследование, а в 2020 году планировали спецоперацию.



«Согласно заявлениям пятого президента, он лично санкционировал спецоперацию в 2018 году. Но как мы видим, в 2018-м, в 2014 году это была рутинная робота по планированию мероприятия на июль 2020 года», – сказала Безуглая.



Лидер «Европейской солидарности» в декабре 2020 года заявил, что в конце 2018 года санкционировал проведение спецоперации спецслужб по задержанию подозреваемых наемников ЧВК Вагнера.



Безуглая считает, что Порошенко «фактически ввел в заблуждение как ВСК, так и все общество» и отметила, что не понимает, «какие мотивы в целом заявить о личном санкционировании в 2018 году, для чего врать?».



В пресс-службе «Европейской солидарности» в свою очередь заявили, что «Петр Порошенко санкционировал начало спецоперации против т.н. ЧВК Вагнера», а президент Владимир Зеленский «завалил ее финал, перечеркнув рискованную высокопрофессиональную работу украинских спецслужб».

«Мы требуем голосования полномочной ВСК при участии всех политических сил парламента, за исключением пророссийской ОПЗЖ. ВСК – это инструмент оппозиции. Власти должны расследовать срыв спецоперации силами правоохранительных органов, в первую очередь СБУ», – сообщили в партии.



Также в пресс-служба подчеркнули, что Порошенко готов дать показания СБУ, но «она за 13 месяцев не провела ни одного следственного действия по расследованию преступления».

29 июля 2020 года правоохранительные органы Беларуси сообщили о задержании 33 бойцов российской нелегальной ЧВК «Вагнера». 14 августа 32 из 33 задержанных вернули в Россию. Еще один остался в Беларуси, так как имеет гражданство этой страны.



Украинские правоохранители добивались экстрадиции 28 задержанных из Беларуси в Украину. По их данным, наемники, среди которых 9 граждан Украины, принимали участие в боях на Донбассе на стороне группировок «ДНР» и среди «ЛНР». Суд в Киеве заочно арестовал их по делу об участии в террористической организации.



Передачу задержанных России раскритиковал президент Владимир Зеленский.



Российские спецслужбы через СМИ заявили, что россияне стали жертвами операции украинских спецслужб. Позже источники «Цензор.нет» и «Украинской правда» сообщали, что спецоперация готовилась более года, но сорвалась из-за утечки в окружении президента Украины. В Главном управлении разведки, Службе безопасности Украины и в Офисе президента Зеленского назвали эти сообщения ложью. Кроме того, сам факт проведения этой спецоперации украинские власти не подтверждали.



В июне 2021 года Зеленский заявил, что операция по задержанию «вагнеровцев» действительно готовилась, но, по его словам, Украину в нее «максимально затягивали» другие страны.