Число заболевших ковидом в Украине постепенно растет

В Украине к утру 11 сентября выявили 3 869 новых случаев заболевания COVID-19, что на 254 случая больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 1 738 человек, 69 – умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 314 423 человек, выздоровели 2 220 611 человек, летальных случаев – 54 320.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано Львовской (379), в Киеве (370), Харьковской (341), Днепропетровской (278) и Черновицкой (251) областях.