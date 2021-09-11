Взрыв в Донецке: пожар на нефтебазе

В Донецке на нефтебазе Кировского района произошел взрыв. Об этом сообщил так называемый «мэр» города Алексей Кулемзин.



«Спецслужбы работают, причина происшествия выясняется», – добавил Кулемзин.



В соцсетях появились первые кадры с происшествием.





