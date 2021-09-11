На Луганщине за сутки подтвердили 131 новый случай COVID-19

В Луганской области за прошлые сутки выявили 131 заболевшего коронавирусом. Из них 40 человек — жители Северодонецка, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



Также новые случаи заражения подтверждены в Лисичанске — 21, Старобельске — 17, Станице Луганской — 14, Рубежном — девять, в Попасной — шесть, Кременной — пять, Марковке, Новопскове, Сватово — по четыре, Белокуракино и Меловом — по три, в Беловодске — один.



За все время пандемии диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 29 502 жителей Луганщины. Из них выздоровели — 26 998 человек, умерли — 1019.



Уровень госпитализации в области на 100 тысяч населения равен 21,4 (при пороговом уровне 60).