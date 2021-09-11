Быстрое «восстановление империи» у РФ с Беларусью не получится — Резников

Россия и Беларусь давно выстраивают свои взаимоотношения в рамках создания некоего Союзного государства, и для Украины это не является новостью. Но быстрым процесс объединения не будет. Такое мнение высказал вице-премьер -министр — министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью телеканалу «Дом».



«У них есть своя повестка дня, у нас — своя. Отношения россиян с белорусами выстраиваются давно. Давно очевидно их стремление к возрождению некоего Союзного государства. Поэтому тут ничего неожиданного не происходит», — сказал Резников.



Он отметил, что Украина готова к этим вызовам. «Плюс еще 1000 км [границы] мы получаем взаимодействия с северным соседом. Ничего нового, мы к этому готовы», — сказал вице-премьер.



По его мнению, объединение РФ с Беларусью не произойдет быстро.



«Мне кажется, что невзирая на то, что сегодня ситуация в Беларуси очень сильно изменилась по сравнению с прошлыми годами, внутреннее настроение даже того, кто сегодня руководит Беларусью, — не сильно-то и объединяться. Я не люблю строить свои выводы на предположениях, но мое ощущение, что у них это длинная история, и она не закончится так быстро тем планом, который принято называть "восстановление империи"», — резюмировал Резников.