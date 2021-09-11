Боевики обстреляли село на Донетчине из ствольной артиллерии

Разрушения в Новогнатовке. Фото: Украинская сторона СЦКК

11 сентября со стороны незаконных вооруженных формирований в районе Докучаевска был осуществлен обстрел села Новогнатовка. Об этом сообщает украинская сторона СЦКК.



Как отмечается, обстрел произвели с применением ствольной артиллерии 122-го калибра.



«В результате обстрела зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры (частного дома), и разрывы на прилегающей территории. Пострадавших среди гражданского населения нет», — говорится в сообщении.



Последствия обстрела задокументированы украинской стороной СЦКК, соответствующие ноты направлены в СММ ОБСЕ и органы предварительного расследования Украины.