На Донбассе погиб еще один украинский военный

Сегодня, 11 сентября, незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции украинских военных в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».



«В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего», — говорится в сообщении ОТГ «Север».



Ранее сегодня незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов ранения и травмы получили 10 украинских военных, один погиб.