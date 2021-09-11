Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

На Донбассе погиб еще один украинский военный

11 сентября 2021, 22:14

На Донбассе погиб еще один украинский военный

Сегодня, 11 сентября, незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции украинских военных в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».

«В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего», — говорится в сообщении ОТГ «Север».

Ранее сегодня незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов ранения и травмы получили 10 украинских военных, один погиб.

Читайте также:

Инструмент политического давления: Главком ВСУ — об увеличении обстрелов на Донбассе

Еще по теме

Прочее
Ранение обстрелы ситуация на фронте

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:57
«Единороссы» открыто признали, что идет «эксперимент» по присоединению части Донбасса к России
21:30
Почему Шахтеры массово уезжают из ОРДЛО. Донбасс сегодня ►
19:41
«ДНР» заявила, что нефтебазу в Донецке подорвали с беспилотника
16:10
В понедельник «ДНР» на день откроет пункт пропуска «Еленовка»
14:47
«ДНР»: От коронавируса за сутки умер 31 человек
13:36
Взрыв в Донецке: пожар на нефтебазе
12:47
В «ДНР» заявили о ранении двух человек в результате обстрела
09:49
Коронавирус на неподконтрольной Луганщине: 16 человек умерли
09:25
«ДНР» предупредила: скорая помощь едет дольше из-за роста случаев ковида
18:48
СМИ «ДНР» показали, как Пушилин недоволен работой местного «банка»
14:02
«ДНР» отменила комендантский час по выходным до конца сентября
11:17
«ДНР»: Более 400 новых случаев коронавируса, 12 человек умерли
09:37
«ЛНР» сообщила о 118 заболевших коронавирусом за сутки и 8 смертях
23:56
Денисова: «Л-ДНР» заставляют людей голосовать на выборах в Госдуму РФ
21:34
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 9 сентября
все новости
23:19
Мало кто верит в позитив: Кучма — о возможной встрече Зеленского с Путиным
22:57
«Единороссы» открыто признали, что идет «эксперимент» по присоединению части Донбасса к России
22:14
На Донбассе погиб еще один украинский военный
21:55
Жители ОРДЛО и Крыма с российскими паспортами остались гражданами Украины — Денисова
21:30
Почему Шахтеры массово уезжают из ОРДЛО. Донбасс сегодня ►
21:18
Боевики обстреляли село на Донетчине из ствольной артиллерии
20:16
Быстрое «восстановление империи» у РФ с Беларусью не получится — Резников
19:41
«ДНР» заявила, что нефтебазу в Донецке подорвали с беспилотника
18:59
Зеленский подписал указ о социальных гарантиях для ветеранов войны и семей погибших военных
18:42
Инструмент политического давления: Главком ВСУ — об увеличении обстрелов на Донбассе
17:54
На Донбассе ранены и травмированы 10 украинских военных, один погиб
17:22
На Луганщине за сутки подтвердили 131 новый случай COVID-19
16:45
Резников: Генассамблее ООН пора принимать резолюцию по Донбассу
16:10
В понедельник «ДНР» на день откроет пункт пропуска «Еленовка»
15:30
Ермак: «Северный поток-2» нужно рассматривать в «нормандском формате»
все новости
ВИДЕО
Почему Шахтеры массово уезжают из ОРДЛО. Донбасс сегодня ►
11 сентября, 21:30
Как отдыхает дочь главы «ДНР»? Дайджест НД ►
05 сентября, 22:21
С чем Зеленский вернулся из США и кто устроил очередное обострение. Донбасс сегодня ►
04 сентября, 21:45

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция