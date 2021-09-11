Мало кто верит в позитив: Кучма — о возможной встрече Зеленского с Путиным

Второй президент Украины Леонид Кучма прокомментировал возможную встречу президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина, передает «Сегодня».



По его словам, любые переговоры могут быть полезны.



«Всегда переговоры полезны, даже если не дают результата. Особенно в той ситуации, в которой в данный момент Украина находится. Но в данный момент мало кто верит, что будет позитив от этой встречи. Хотя бы несколько вопросов рассмотреть и решить — хотя бы с точки зрения пленных — и то это позитив», — сказал Кучма в рамках форума YES Brainstorming в Киеве.



Политик добавил, что сейчас «нет надежды на большие шаги», например, на то, что Россия уйдет из Донбасса.

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