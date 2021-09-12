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Более 2 тысяч заболевших COVID-19 выявили за сутки в Украине

12 сентября 2021, 09:03

Более 2 тысяч заболевших COVID-19 выявили за сутки в Украине

За минувшие сутки, 11 сентября, в Украине было зафиксировано 2 196 новых случаев заболевания COVID-19. При этом умерли 22 заболевших ранее. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Среди новых случаев болезни — 236 детей и 35 медработников — 35.

«Также за минувшие сутки: госпитализированы — 1 257 человек; летальных случаев — 22; выздоровели — 499 человек», — говорится в сообщении.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (193), Черновицкой (189), Харьковской (182), Тернопольской (173) и Днепропетровской (172) областях.

С начала пандемии ковидом заболели 2 316 619 человек. Из них выздоровели 2 221 110 человек, летальных случаев — 54 342.

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