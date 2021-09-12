Сутки на Донбассе: двое погибших военных, еще 10 пострадали

За минувшие сутки, 11 сентября, на Донбассе погибли двое военнослужащих, еще 9 были ранены, один получил боевое травмирование. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.



За сутки в зоне ООС зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков.



Боевики стреляли из артиллерийских систем калибра 122-мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, минометов 120 калибра и стрелкового оружия.



«Состояние здоровья трех защитников — средней тяжести, остальных — удовлетворительное», — говорится в сообщении.



Из крупнокалиберного оружия боевики обстреляли гражданскую инфраструктуру Новогнатовки, в результате чего были повреждены частное здание и прилегающая территория. Пострадавших среди местного населения нет.



В районе Нью-Йорка боевики с помощью беспилотника сбросили мины калибра 82-мм.



Кроме того, в Донецкой области зафиксировано два пролета БПЛА типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.