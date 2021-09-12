На Донбассе за сутки не зафиксировали смертей из-за COVID-19

На подконтрольной властям территории Донецкой области ковид обнаружили еще у 57 человек. Об этом свидетельствуют данные СНБО.



Летальных случаев не зафиксировано за минувшие сутки.



С начала пандемии зафиксирован 95 001 случай коронавируса, из которых 90 878 человек выздоровели, 2508 — умерли.



В Луганской области без учета ОРЛО за все время исследований подтверждено 29 529 заболевших COVID-19. Выздоровели 27 000 пациентов, умерли — 1019. За минувшие сутки — 27 новых случаев болезни.

За минувшие сутки, 11 сентября, в Украине было зафиксировано 2 196 новых случаев заболевания COVID-19. При этом умерли 22 заболевших ранее.