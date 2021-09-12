Лукашенко закупит у РФ оружия более чем на $1 млрд

Глава Беларуси Александр Лукашенко заявил о планах закупить российское вооружение более чем на $1 млрд. Об этом передает БЕЛТА.



Лукашенко рассказал, что на переговорах в Кремле он и президент РФ Владимир Путин много внимания уделили вопросам безопасности. В частности, речь шла о поставках ракетных зенитных комплексов C-400, которые Беларусь планирует разместить вдоль границ с Украиной.



«Мы должны готовиться — 1200 км граница с Украиной. Поэтому нам придется закрывать и этот периметр. И мы вели как раз речь о том, что С-400 нам будет к месту. И он дал поручение министру обороны, чтобы с нашими проработали эти вопросы для того, чтобы можно было поставить эти комплексы нам», — сказал он журналистам на Обуз-Лесновском полигоне в ходе военных учений «Запад-2021».



Лукашенко также поблагодарил Путина за то, что им удалось согласовать целый перечень вооружения, которое до 2025 года будет поставлено в Беларусь:"Это около десятка самолетов, часть нам уже поступила, это несколько десятков вертолетов Тор-М2. Большие объемы".