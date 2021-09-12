ОП: Оккупация Россией территорий Украины — главная причина для встречи Зеленского с Путиным

Оккупация Россией отдельных территорий Украины — главный вопрос для обсуждения между лидерами этих стран. Поэтому возможность встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина целиком зависит от РФ, которая на сегодня отказывается поднимать тему Крыма в случае двусторонних переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.



«А зачем тогда встречаться? Встречаться, чтобы обсудить что? Какая тема сейчас в отношениях России и Украины важнее оккупации Россией отдельных территорий Украины?», — сказал он в эфире программы «Взгляд с Банковой» на телеканале «Дом».



Он отметил, что Зеленский готов встретиться с Путиным на нейтральной территории — либо на линии разграничения, либо в любом другом месте на нейтральной территории, но не в России и не в Украине.



«Надо, чтобы на этой встрече стоял вопрос об оккупации Россией части территории Украины. Поэтому разговор и контакты насчет этой встречи на каком-то уровне действительно поддерживаются, но надо обязательно добиться того, чтобы этот самый главный вопрос был вынесен на повестку дня, чего РФ, конечно, не хочет. В этом смысле эта встреча зависит, по большому счету, от России — согласна ли она говорить о том, что натворила, и как Путин собирается это все исправлять», — рассказал пресс-секретарь.

Накануне Кремль заявил, что Путин подтвердил готовность встретиться Зеленским, но тему оккупированного Крыма на этой встрече Россия обсуждать отказывается.