Военный погиб в ходе обстрелов на Донбассе

Военнослужащий погиб в результате обстрелов со стороны боевиков с начала текущих суток, 12 сентября. Об этом сообщает штаб ООС.



С полуночи штаб зафиксировал три нарушения режима прекращения огня — вблизи Нью-Йорка, Невельского и Верхнеторецкого.



Боевики стреляли из гранатометов, стрелкового оружия и противотанкового ракетного комплекса.



«В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимое с жизнью», — говорится в сообщении штаба, обнародованном в фейсбуке.



На обстрелы украинские военнослужащие открывали ответный огонь.