Главные новости Донбасса за неделю

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям части Донецкой области зарегистрировали 95 001 заболевшего ковидом. Из них 90 878 человек выздоровели, 2508 пациентов умерли. За неделю зафиксировали 741 случай заболевания и 21 летальный случай.



Группировка «ДНР» признает 59 787 заболевших COVID-19: 48 133 человека выписаны, 4397 — скончались. За неделю — 3781 новый случай болезни и 200 умерших.



На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 29 529 случаев коронавируса (27 000 человек выздоровели, 1019 — умерли). За неделю — 664 новых случая болезни и 5 летальных случаев.



Группировка «ЛНР» подтверждает 10 306 случаев COVID-19: выписали 7954 человек, 1016 — умер. За неделю — 701 новый случай болезни и 67 умерших.



Урегулирование конфликта на Донбассе



Президент Украины Владимир Зеленский заявил на форуме YES, что существует возможность полномасштабной войны с Россией. Он подчеркнул, что это будет самой большой ошибкой Москвы, и никогда не будет больше добрососедства между Украиной и Россией с Беларусью. В Кремле «с сожалением» восприняли такое заявление.



Следующий обмен пленными может пройти в случае проведения встречи глав государств Нормандского формата, заявил президент Владимир Зеленский.



Единственное государство, которое может повлиять на урегулирование военного конфликта на Донбассе, — это США, считает экс-президент Украины Леонид Кучма: «США — это единственная страна, которая может повлиять на этот процесс. Единственная, подчеркиваю. Мы видим, как ведет себя Европа».



Украинская армия готова освободить оккупированную часть Донбасса, если получит такой приказ, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.



Европейский совет продлил действие персональных санкций в отношении России еще на полгода, до 15 марта 2022 года.



Советники лидеров Нормандского формата провели 8 сентября видеоконференцию. Как сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, они согласовывали дату будущих переговоров министров стран-участниц Нормандского формата. Он также выразил надежду, что глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердит свое участие. Сам Лавров пока не видит смысла во встрече.



Политика



Группировка «ДНР» провела на Саур-Могиле форум «Защитники России», который позиционировался как «съезд ветеранов». Форум носил агитационный характер в поддержку российской партии власти «Единая Россия». В самом Кремле отрицают причастность к форуму «Защитники России», организованному группировкой «ДНР» в Донецке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «не связанные с российскими вооруженными силами добровольцы всегда были на территории Донбасса», и состоявшийся «съезд ветеранов» не является официальным мероприятием.



В оккупированном Донецке также прошел слет российской партия власти «Единая Россия». Секретарь генсовета партии Андрей Турчак, отвечая на вопрос, сказал, что «ЕР» не может открыть свои представительства в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. В то же время, по его словам, в ОРДЛО проживает порядка 4000 сторонников политсилы, у которых имеются российские паспорта.



Верховная Рада Украины приняла постановление, которым признала незаконным привлечение жителей оккупированной части Донбасса и Крыма к голосованию на выборах в Госдуму России. Парламентарии обратились к международному сообществу с призывом признать эти выборы нелегитимными и наложить санкции на РФ.



Боевые действия



В течение недели на Донбассе погибли четыре военнослужащих, еще 17 получили ранения.



Пропавшими без вести в результате вооруженного конфликта на Донбассе числятся 811 человек. Более трёх лет назад в Украине вступил в силу закон «О правовом статусе лиц, пропавших без вести», однако комиссия по вопросам пропавших без вести так и не начала работать, дискуссии о едином реестре не продвигаются, а механизм, при помощи которого семьи могут презентовать и получать обещанные льготы — не определен. В Красном Кресте констатируют, что прогресс во внедрении закона в значительной мере остановился.



Экономика



Группировки «ДНР» и «ЛНР» объединят экономики. С 1 октября формирования уберут «таможенные» посты в связи с созданием «единой экономической зоны и единого таможенного пространства».



Более 17 тысяч работников угольной отрасли из неподконтрольных районов Луганской и Донецкой областей выехали на работу в РФ. Такие данные приводят в «Восточной правозащитной группе». Правозащитники обусловливают массовую трудовую миграцию низкой заработной платой и регулярными задержками выплат зарплаты.



Общество



Девять человек погибли и 19 пострадали в результате обрыва каната транспортной клети на шахте «Красный партизан» в подконтрольном группировке «ЛНР» Червонопартизанске. Причины аварии пока не называются, однако известно о задержании руководства шахты. В «Восточной правозащитной группе» утверждают, что к аварии на шахте привело изношенность оборудование и нарушение техники безопасности — в момент аварии в шахтной клети находились 25 человек, а допускается не более 12-ти.



В Нидерландах возобновился судебный процесс в деле о сбитом «Боинге» рейса МН17. Суд предоставил слово родным и близким погибших. Всего выступят более 90 родственников. Оглашение приговора ожидается в конце 2022 года.



Окружной суд чешского города Пльзень приговорил к 20 годам лишения свободы в тюрьме строгого режима за террористический акт и участие в организованной преступной группе 27-летнего Лукаша Новачека. Обвинение доказало, что он прошел обучение в казармах сепаратистов на Донбассе и воевал на их стороне против украинской армии. На этой неделе Новачек стал вторым человеком, приговоренным чешским судом к тюремному сроку за участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Донбассе.



Дайджест тв-еженедельников



«Донбасс сегодня»: Донецк теряет последних квалифицированных специалистов. Куда бегут люди в поисках денег на жизнь? // Российская банковская система в Донецке и Луганске. Предвыборная агитация путинской партии или очередное углубление оккупации? // Как выживает малый бизнес на линии фронта: цветочные теплицы, мед с минных полей, и ферма под обстрелами.



«Донбасс Реалии»: К чему готовятся армии России и Беларуси? Чего ожидать Украине на границе с Беларусью? Как Путин загоняет Лукашенко в российскую ловушку?



Подписывайтесь на рассылку: