Ковид в Украине: Более тысячи новых случаев

К утру 13 сентября, в Украине было зафиксировано 1 205 новых случаев заболевания COVID-19. При этом умерли 18 заболевших ранее, а выздоровели 758 человек. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (166), Тернопольской (148), Черновицкой (120), Житомирской (88) и Львовской (86) областях.



С начала пандемии ковидом заболели 2 317 824 человека. Из них выздоровели 2 221 868 человек, летальных случаев — 54 360.