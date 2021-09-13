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На Донбассе один военный погиб, трое ранены

13 сентября 2021, 08:33

На Донбассе один военный погиб, трое ранены

В воскресенье, 12 сентября, на Донбассе украинские военнослужащие зафиксировали 10 нарушений режима тишины. Один военный погиб, трое ранены. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

За прошедшие сутки обстрелы происходили вблизи Нью-Йорка: незаконные вооруженные формирования дважды обстреляли позиции ВСУ из станковых противотанковых гранатометов. В направлении Невельского боевики вели огонь из стрелкового оружия. В районе населенного пункта Верхнеторецкое – два обстрела из противотанкового ракетного комплекса, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку Причепиловки боевики дважды обстреляли украинские позиции из минометов 120 калибра. В районе населенных пунктов Катериновка, Зайцево и Золотое-4 позиции ВСУ попали под огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Утром 13 сентября силы ООС зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня. В районе Зайцево был обстрел из гранатометов различных систем.

В группировке «ДНР» в свою очередь заявили, что утром были обстреляны позиции незаконных вооруженных формирований в районе Озеряновки и Васильевки.  

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 10 сентября 2021-го выявила не менее 56 652 нарушений режима прекращения огня.

Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

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