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«ЛНР»: Восемь человек умерли от ковида за сутки

13 сентября 2021, 11:00

«ЛНР»: Восемь человек умерли от ковида за сутки

В отдельных районах Луганской области медики зарегистрировали 10 422 случаев коронавируса COVID-19. За последние сутки информация о новых пациентах не изменилась, известно о 1299 пациентах, которые проходят лечение в данный момент.

В группировке «ЛНР» при этом сообщают, что восемь человек умерли от осложнений. Таким образом, с начала пандемии местные медики зарегистрировали 1039 случаев смерти пациентов, у которых диагностирован коронавирус.

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