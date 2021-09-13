«ЛНР»: Восемь человек умерли от ковида за сутки

В отдельных районах Луганской области медики зарегистрировали 10 422 случаев коронавируса COVID-19. За последние сутки информация о новых пациентах не изменилась, известно о 1299 пациентах, которые проходят лечение в данный момент.



В группировке «ЛНР» при этом сообщают, что восемь человек умерли от осложнений. Таким образом, с начала пандемии местные медики зарегистрировали 1039 случаев смерти пациентов, у которых диагностирован коронавирус.