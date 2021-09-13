«ЛНР»: В дачном селе произошел крупный пожар

В неподконтрольном селе Раевка Славяносербского района Луганской области произошел пожар. Село расположено на юге от украинского города Счастье.



Огонь уничтожил 15 га сухостоя, два дачных домика, два металлических вагончика, шесть хозпостроек. В спасательной службе при «ЛНР» сообщили, что причиной возгорания стало «неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц».



«Образовалась большая площадь горения по причине позднего обнаружения, к тому же много заброшенных домов: за территорией никто не ухаживает, и трава выросла в человеческий рост. Пожар тушили с нескольких сторон, решающее направление — отстоять постройки… Огонь пришел с дороги: чей-то брошенный окурок или спичка стали причиной крупного пожара», — заявили в «МЧС ЛНР».