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На Луганщине за сутки – 37 новых пациентов с ковидом

13 сентября 2021, 13:14

На Луганщине за сутки – 37 новых пациентов с ковидом

В Луганской области к утру 13 сентября обнаружили 37 новых случаев заболевания коронавирусом. Из них 21 человек — жители Лисичанска, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

За все время пандемии диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 29 566 жителей Луганщины. Из них выздоровели — 27 000 человек, умерли — 1019.

Уровень госпитализации в области на 100 тысяч населения постепенно растет. Сейчас он равен 23,5 (при пороговом уровне 60).

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