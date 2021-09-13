На Луганщине за сутки – 37 новых пациентов с ковидом

В Луганской области к утру 13 сентября обнаружили 37 новых случаев заболевания коронавирусом. Из них 21 человек — жители Лисичанска, сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



За все время пандемии диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 29 566 жителей Луганщины. Из них выздоровели — 27 000 человек, умерли — 1019.



Уровень госпитализации в области на 100 тысяч населения постепенно растет. Сейчас он равен 23,5 (при пороговом уровне 60).