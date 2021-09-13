В Донецке у здания больницы горела «скорая»

В Донецке по улице Панфилова возле одного из корпусов больницы им. Вишневского загорелся автомобиль скорой помощи. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

По предварительным данным причиной инцидента стала техническая неисправность автомобиля. При этом некоторые пользователи соцсетей пишут, что перед возгоранием слышали хлопок, похожий на взрыв.

Водителя, который находился в горящем авто, вытащил проходящий мимо мужчина. Водитель получил ожоги средней тяжести, его оперативно госпитализировали в больницу.