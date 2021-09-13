Экс-командир боевиков в «Оплоте» взят под стражу

СБУ задержала подозреваемого в причастности к незаконным вооруженным формированиям «ДНР». Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



По данным следствия, житель города Курахово Донецкой области, в 2014 −2015 годах по идейным убеждениям находился в рядах боевиков и воевал на их стороне.



Впоследствии мужчина вернулся на подконтрольную властям территорию, в Курахово.



«Боевик признал свою вину и подтвердил пребывания в должности командира 2 мотострелкового взвода батальона "Оплот" так называемой "ДНР", а затем в должности "дежурного" так называемой "Русской православной армии"», — говорится в сообщении.



Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) УК и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.