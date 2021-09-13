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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 13 сентября

13 сентября 2021, 21:45

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 13 сентября

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области без учета неподконтрольной территории подтвердили 18 новых случаев коронавируса. С начала пандемии — 95 019 заболевших, из которых 90 881 человек выздоровел, а 2 508 — умерли.

На подконтрольной властям территории Луганской области обнаружили 37 новых случаев COVID-19. Всего этот диагноз подтвержден у 29 566 человек: выздоровели — 27 000, умерли — 1019.

Группировка «ЛНР» заявила о восьми летальных случаях вследствие COVID-19 за сутки. Всего там признают 10 422 случаев, из которых 8084 человека выздоровели, 1039 — умерли.

Политика

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины планирует через неделю приступить к рассмотрению вопросов о расследовании Иловайской трагедии и переговоров чиновников, в частности народного Виктора Медведчука, с представителями РФ.

Общество

Россия отказывается способствовать расследованию обстоятельств крушения рейса МН17 в небе над Донбассом, поэтому международная следственная группа (JIT) обратилась к жителям Курска. Об этом заявила прокурор JIT во время своего выступления в судебном комплексе «Схипхол» в понедельник, 13 сентября.

Группировка «ДНР» запустит не только бесплатные автобусные, но и железнодорожные перевозки для голосования жителей ОРДО на российских выборах в Думу.

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