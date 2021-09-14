«ДНР»: Более 600 новых случаев ковида и 60 смертей

В отдельных районах Донецкой области медики выявили 672 новых случая инфицирования коронавирусом. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



Кроме этого, зафиксировано 60 летальных случаев.



По состоянию на 14 сентября «ДНР» подтверждает 60 459 случаев заболевания COVID-19, из которых 48 664 человека выздоровели, летальных случаев — 4457.



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.

За минувшие сутки в Украине зарегистрировали 3332 новых случая заболевания COVID-19.