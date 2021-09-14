Шмыгаль выступает за двойное гражданство

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступает за введение двойного гражданства. Об этом он сказал на пресс-конференции во вторник в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».



«Двойное гражданство — это признак цивилизованных стран. Во многих цивилизованных странах это обычная норма... Двойное гражданство должно быть. Это нас усилит», — сказал Шмыгаль.



По его мнению, множество этнических украинцев живет за границей, и многие из них хотели бы иметь гражданство Украины.



В то же время, премьер отметил, что категорически против двойного гражданства страны-агрессора.