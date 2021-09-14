Президент России Владимир Путин заявил, что находится на самоизоляции из-за обнаружения коронавируса в его окружении. Об этом он сказал в телефонном разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, передает пресс-служба Кремля.



В связи с этим, Путин сообщил, что примет участие в мероприятиях в Душанбе по видеосвязи.



«Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции», — говорится в сообщении.



На этой неделе в Душанбе состоится сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседание Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества и совместное заседание глав государств.



Весной Путин вакцинировался от коронавируса. В Кремле не называли, каким именно препаратом вакцинировался российский лидер, а саму прививку Путин делал не публично. Позже Путин заявлял, что получил прививку российской вакцины «Спутник V».