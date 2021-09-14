В прифронтовые поселки Донбасса пустили бесплатные автобусы

В Донецкой и Луганской областях общественные организации запустили бесплатне автобусные маршруты для прифронтовых сел и поселков. Как рассказал руководитель Гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин, социальные автобусы будут ездить из 18 населенных пунктов у линии соприкосновения. Финансирование на данный проект выделил Гуманитарный фонд для Украины (UHF).



Для жителей Богдановки, Калиновки и Григорьевки социальный транспорт в Часов Яр доступен с периодичностью 2 раза в неделю.



Из прифронтового Майорска социальный автобус курсирует 2 раза в неделю.



Из села Войтово в город Счастье – 1 раз в неделю.



Из сел Обильное, Бахчевик, Андреевка, Дружное в город Волноваха – 1 раз в неделю.



Их сел Степановка, Запорожское, Маловодное в город Волноваха – 1 раз в неделю.



Из села Лобачево в Трехизбенку и город Счастье – 2 раза в месяц.



Из сел Крепы, Верхний Минченок, Нижний Минченок, Теплое в город Счастье – 2 раза в месяц.



Из поселка Невельское в город Авдеевка и поселка Очеретино – 1 раз в неделю.



Из садового товарищества «Мрия» (город Красногоровка), где проживают переселенцы – в города Красногоровка, Марьинка и Курахово – 1 раз в неделю.



Каплин сообщил, что всего в рамках проекта «Пролиска» запускает 49 социальных маршрутов из 58 сел и поселков вдоль линии разграничения на подконтрольной правительству Украины территории в Луганской и Донецкой областях, в которых проживают более 15 тысяч мирных жителей.



«Проект продлится до июля 2022 года, с этого времени местные власти должны будут найти решение проблемы отсутствия транспортного сообщения самостоятельно», – отметил Каплин.