Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В прифронтовые поселки Донбасса пустили бесплатные автобусы

14 сентября 2021, 15:00

В прифронтовые поселки Донбасса пустили бесплатные автобусы

В Донецкой и Луганской областях общественные организации запустили бесплатне автобусные маршруты для прифронтовых сел и поселков. Как рассказал руководитель Гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин, социальные автобусы будут ездить из 18 населенных пунктов у линии соприкосновения. Финансирование на данный проект выделил Гуманитарный фонд для Украины (UHF).

Для жителей Богдановки, Калиновки и Григорьевки социальный транспорт в Часов Яр доступен с периодичностью 2 раза в неделю.

Из прифронтового Майорска социальный автобус курсирует 2 раза в неделю.

Из села Войтово в город Счастье – 1 раз в неделю.

Из сел Обильное, Бахчевик, Андреевка, Дружное в город Волноваха – 1 раз в неделю.

Их сел Степановка, Запорожское, Маловодное в город Волноваха – 1 раз в неделю.

Из села Лобачево в Трехизбенку и город Счастье – 2 раза в месяц.

Из сел Крепы, Верхний Минченок, Нижний Минченок, Теплое в город Счастье – 2 раза в месяц.

Из поселка Невельское в город Авдеевка и поселка Очеретино – 1 раз в неделю.

Из садового товарищества «Мрия» (город Красногоровка), где проживают переселенцы – в города Красногоровка, Марьинка и Курахово – 1 раз в неделю.

Каплин сообщил, что всего в рамках проекта «Пролиска» запускает 49 социальных маршрутов из 58 сел и поселков вдоль линии разграничения на подконтрольной правительству Украины территории в Луганской и Донецкой областях, в которых проживают более 15 тысяч мирных жителей.

«Проект продлится до июля 2022 года, с этого времени местные власти должны будут найти решение проблемы отсутствия транспортного сообщения самостоятельно», – отметил Каплин.

Еще по теме

Прочее
автобусное сообщение
Места
прифронтовой Донбасс

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:55
«ДНР»: Более 600 новых случаев ковида и 60 смертей
09:26
«ЛНР»: За сутки 13 пациентов с COVID-19 умерли
23:19
МВД РФ предлагает упростить жителям ОРДЛО правила участия в программе переселения соотечественников
21:45
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 13 сентября
17:10
«ДНР» предлагает жителям ОРДО сесть на поезд в день российских выборов
14:21
В Донецке у здания больницы горела «скорая»
12:54
«ЛНР»: В дачном селе произошел крупный пожар
12:30
«ДНР»: Житель Тореза хранил взрывчатку и боеприпасы
11:00
«ЛНР»: Восемь человек умерли от ковида за сутки
10:13
«ДНР»: Почти тысяча пациентов с пневмонией – на кислородной поддержке
23:40
Главные новости Донбасса за неделю
22:50
Слияние «Л-ДНР» и «Единая Россия в Донецке». Дайджест НД ►
09:41
«ЛНР»: 161 новый случай COVID-19 и 16 умерших
22:57
«Единороссы» открыто признали, что идет «эксперимент» по присоединению части Донбасса к России
21:30
Почему Шахтеры массово уезжают из ОРДЛО. Донбасс сегодня ►
все новости
15:15
Под Песками сегодня ранили украинского военного
15:06
Прокуратура отказалась допрашивать своего последнего свидетеля в деле Штепы
15:00
В прифронтовые поселки Донбасса пустили бесплатные автобусы
12:49
Путин заявил, что находится на самоизоляции
12:19
Шмыгаль выступает за двойное гражданство
11:55
«ДНР»: Более 600 новых случаев ковида и 60 смертей
10:35
Разумков: Рада может голосовать за законопроект об олигархах без выводов Венецианской комиссии
10:07
Коронавирус на Донбассе: более 400 заболевших и 8 умерших
09:26
«ЛНР»: За сутки 13 пациентов с COVID-19 умерли
08:20
В Украине коронавирус подтвердили еще у 3,3 тысячи человек
08:11
Боевики 12 раз стреляли на Донбассе
23:19
МВД РФ предлагает упростить жителям ОРДЛО правила участия в программе переселения соотечественников
22:23
Кабмин ввел «желтый» и «зеленый» COVID-сертификаты
21:45
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 13 сентября
20:59
Экс-командир боевиков в «Оплоте» взят под стражу
все новости
ВИДЕО
В Донецке у здания больницы горела «скорая»
13 сентября, 14:21
Слияние «Л-ДНР» и «Единая Россия в Донецке». Дайджест НД ►
12 сентября, 22:50
Почему Шахтеры массово уезжают из ОРДЛО. Донбасс сегодня ►
11 сентября, 21:30

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция